Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в столице 4 ноября 2020, 04:03 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 7 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 8 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 3-4 м/с, местами возможен туман, следует из данных на сайте Росгидромета.

