Слухи о массовом отчислении иностранных студентов опровергли

Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Сразу же после того как появилась информация об отчислении иностранных студентов из российских вузов, мы оперативно получили уточняющую информацию от наших коллег, и я могу заверить всех, что никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет», – сказал Фальков. Соответствующее видео с его заявлением опубликовано в официальном Telegram-канале Минобрнауки.

Он также сообщил, что число студентов, которых отчислили в период с 1 сентября по 19 ноября в прошлом году, примерно совпадает с показателем этого года.

Ранее в Минобрнауки заявили, что иностранных студентов допустят к занятиям в российских университетах в очном формате только после снятия ограничений на въезд в Россию.