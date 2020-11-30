Уэльс ужесточил ограничения по коронавирусу

Уэльс ввел новые ограничения на фоне распространения коронавируса. В этой части Соединенного Королевства, так же как и в Шотландии и Северной Ирландии, полномочия по ужесточению эпидемиологических мер принадлежат местным властям.

Среди основных ограничений – запрет на продажу алкоголя в пабах и ресторанах, передает РИА «Новости».

Также питейные заведения Уэльса обязали закрываться в 18.00 с тем условием, что они смогут продолжить работать навынос или на доставку. Кроме того, решено закрыть развлекательные заведения и кинотеатры. По словам первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, новые ограничения разработаны вместе с советниками правительства по науке, которые сочли эти меры наиболее эффективными.

«Я знаю, что эти ограничения будут трудными, особенно в самый напряженный период года. Но, к сожалению, нам приходится иметь дело с вирусом, который распространяется по Уэльсу невероятно быстро, и вирус будет пользоваться любой возможностью, когда мы проводим время друг с другом», – отметил министр.

Локдаун в Уэльсе действовал до 9 ноября. Сейчас в 16 из 22 районов региона вновь фиксируется рост заболеваемости.

В сентябре премьер Великобритании сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.