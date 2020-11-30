Европейские СМИ заметили смену тактики белорусской оппозиции

Оппозиция Белоруссии сменила тактику и разделилась. Вместо обычного большого марша протестующие на «Марше соседей», который прошел накануне в Минске, разделились на несколько небольших демонстраций, пишет французская Le Monde.

Издание отмечает, что из-за полиции собирать большие марши в столице Белоруссии стало трудно, поскольку по воскресеньям центр Минска перекрыт, станции метро там закрыты, а интернет ограничен. По словам представителей белорусской оппозиции, сотрудникам правоохранительных органов приходилось ездить из района в район, чтобы помешать протестам. Некоторые из них разгоняли слезоточивым газом, передает Ино-ТВ.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что белорусское МВД подтверждает применение спецсредств в отношении участников незаконных акций под названием «Марш соседей», которые прошли 29 ноября.

Напомним, участники воскресной акции протеста собрались в колонны в различных частях Минска. Задержания прошли в районе улицы Матусевича, однако после разгона демонстранты вновь собрались здесь в большую группу и вышли на проезжую часть. Задержания также прошли в районе метро «Пушкинская», на Партизанском проспекте, задержаны граждане в микрорайоне Уручье. Глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».