Мишустин предложил расширить расчеты в нацвалютах между странами ШОС

Россия считает перспективным развитие взаимных расчетов в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества, заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.

«Еще одна важная тема – разработка альтернативных, независимых от доллара расчетов. Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что странам объединения необходимо выйти на согласованное решение по данному вопросу, после чего приступить к обсуждению механизма финансового сопровождения проектной деятельности ШОС.

Кроме того, премьер заявил, что Россия открыта к обсуждению совместных мер по преодолению экономических последствий коронавируса со странами ШОС. «Если говорить о России, то правительство подготовило план преодоления экономических последствий коронавирусной инфекции. Мы открыты для обсуждения и реализации совместных мер с нашими партнёрами», – сказал Мишустин.

В свою очередь и.о. премьера Киргизии Артем Новиков предложил упростить перемещение транспорта через КПП в рамках ШОС. «Киргизстан предлагает рассмотреть возможность упрощенного порядка и процедур въезда и выезда грузовых автотранспортных средств через контрольно-пропускные пункты и расширения применения механизмов зеленых коридоров при осуществлении товарооборота между нашими странами», – сказал он.

По словам Новикова, создание условий для бесперебойных грузовых перевозок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и полноценное функционирование контрольно-пропускных пунктов будет способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества стран ШОС, стабилизации социально-экономической ситуации и ускоренному темпу восстановления экономик стран объединения.

В то же время Узбекистан призвал к поэтапному возобновлению сообщения между странами ШОС. «В целях придания нового импульса развитию сотрудничества в туристической сфере важным также является поэтапное возобновление сообщения между нашими странами, что создаст условия для активизации деловых, гуманитарных и туристических обменов», – сказал премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

По мнению премьера Узбекистана, этот процесс необходимо осуществлять с соблюдением всех санитарных требований в условиях пандемии коронавируса.

Арипов также сообщил о предложении узбекской стороны ежегодно объявлять один из городов страны, председательствующей в ШОС, туристической и культурной столицей организации. «Будем признательны сторонам за поддержку данной инициативы. Мы также выступаем за скорейшее утверждение плана совместных действий по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2021-2022 годы», – отметил он.

Премьер Узбекистана напомнил, что в Самарканде создан международный университет туризма «Шелковый путь», который может стать координирующим вузом для всех стран ШОС по подготовке специалистов в сфере туризма. «Приглашаем наших партнеров и коллег активно участвовать в деятельности данного университета. Готовые выделить всем странам соответствующие квоты на прием», – добавил Арипов.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны: Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия – имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются «партнерами по диалогу ШОС», это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия. Очередное заседание Совета глав правительств ШОС запланировано в 2021 году в Казахстане.