Путин обещал поставить перед правительством вопрос о строительстве дамбы в Улан-Удэ

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в формате видеосвязи пообещал поручить правительству проработать вопрос о возможности строительства дамбы в Улан-Удэ.

«У нас вопрос касается строительства защитной дамбы в городе Улан-Удэ. Город стоит на реке Селенге, основной приток Байкала. Два последних года у нас достаточно критичный подъем воды. И с учетом истории (последнее крупное наводнение было в 1993 году), если такое наводнение повторится, то у нас в затопляемой зоне порядка 48 тыс. жителей живет, там порядка 13 тыс. домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, порядка 319 млрд рублей», – передает слова главы республики РИА «Новости».

Цыденов отметил, что раньше вопрос строительства дамбы был в федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал», однако она была исключена из программы в 2017 году в связи с отсутствием проектно-сметной документации.

«Сейчас мы ПСД подготовили и просили бы вашего поручения, чтобы мы с правительством уже в рамках нацпроекта «Экология» этот вопрос просмотрели. Понимаем, что параметры бюджета приняты, основные нацпроекты сейчас уже по основным параметрам в целом утверждены, сейчас идет декомпозиция уже по конкретным мероприятиям, по годам и так далее. Поэтому в рамках вот этой работы с правительством готовы проработать дополнительно вопрос строительства дамбы», – отметил глава Бурятии.

«Хорошо. Все вопросы важны, безусловно, согласен. Соответствующие поручения правительству сформулирую, обязательно это сделаем», – сказал Цыденову Путин.

Кроме того, глава региона обсудил с президентом экологические проблемы и работу очистных сооружений на реках, впадающих в Байкал, а также поднял вопрос о приобретении автобусов для региона, что можно было бы сделать в рамках государственно-частного партнерства.