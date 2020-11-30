Индия предложила создать рабочую группу по традиционной медицине в рамках ШОС

Индия предлагает государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фоне распространения COVID-19 создать экспертную рабочую группу по традиционной медицине в рамках ежегодного совещания министров здравоохранения, сообщил вице-президент страны Муппаварапу Венкая Найду.

«Наше предложение – создать экспертную группу по традиционной медицине в рамках ежегодного совещания министров здравоохранения стран ШОС. Мы стали свидетелями ограничений современной медицинской системы, которая находится под огромным давлением из-за распространения COVID-19», – сказал вице-президент на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, необходимо создать систему, которая бы играла вспомогательную роль в обеспечении эффективной и недорогой альтернативы лечения для спасения жизней людей в регионе, передает РИА «Новости».

«Министерство здравоохранения Индии готово ежегодно принимать у себя экспертную рабочую группу по традиционной медицине в рамках совещания министров здравоохранения ШОС. Мы рассчитываем на сотрудничество со всеми государствами-членами ШОС в этой области», – добавил Найду.

Между тем, на прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero договорились о производстве в Индии более 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества инфицированных коронавирусом в сутки: на данный момент число заболевших превысило 61 млн человек.