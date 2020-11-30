Мишустин назвал коронавирус стресс-тестом для всех стран

Пандемия коронавируса стала стресс-тестом для всех государств, но по оценкам экспертов, падение экономик стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этом году будет меньше спада мировой экономики, заявил премьер министр России Михаил Мишустин.

«Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств. Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определенную уверенность в будущем», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в режиме видеоконференции.

При этом он отметил, что в настоящее время во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производства и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растет безработица.

По его словам, распространение коронавируса обостряет противоречия в мировой политике и экономике, не все готовы принять движение мира к многополярности. Российский премьер отметил, что встреча «проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике».



«Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях. Распространение коронавирусной инфекции еще больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел», – заявил Мишустин.

Он уточнил, что во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производств и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растет безработица. «Все это мы ощутили», – подчеркнул он, назвав коронавирус «стресс-тестом для всех без исключения государств».

Мишустин добавил, что нынешняя встреча глав правительств ШОС особенно важна в условиях новых глобальных вызовов, требующих своевременного и эффективного ответа со стороны организации.

Напомним, 10 ноября лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита подписали пакет документов, в том числе комплексный план по борьбе с коронавирусом.