Путин назвал смерть академика Фортова невосполнимой утратой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким академика РАН Владимира Фортова, отметив, что его смерть – это невосполнимая утрата для отечественной науки.

«Кончина Владимира Евгеньевича Фортова – огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь. Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным ученым, личностью поистине уникального масштаба. Насыщенная исследовательская, организаторская, общественная деятельность, целая плеяда талантливых учеников снискали ему уважение и высочайшее профессиональное признание», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

Президент добавил, что память о Фортове сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег.

Владимир Фортов работал в Институте проблем химической физики и Институте высоких температур Академии наук СССР. Он внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России.

Фортову было 74 года. В 1962 году он окончил среднюю школу с серебряной медалью, поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ) на факультет аэрофизики и космических исследований.

В 1968 году с отличием окончил его по специальности «Термодинамика и аэродинамика» и был принят в аспирантуру МФТИ. В 1971 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей».

В 1976 году защитил докторскую диссертацию «Исследование неидеальной плазмы динамическими методами». С 1982 года – профессор по специальности «Химическая физика, в том числе физика горения и взрыва».

С 1992 по 2007 год – директор Института теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, с 1993 по 1997 год – председатель Российского фонда фундаментальных исследований, с 1996 по 2001 год – вице-президент РАН.

В августе 1996 года стал председателем Государственного комитета по науке и технологиям, затем – министром науки и технологий, одновременно до марта 1997 года являлся заместителем председателя правительства России; в марте 1998 года вышел в отставку в составе кабинета Черномырдина.

29 мая 2013 года общим собранием Российской академии наук избран президентом академии. В феврале 2017 года получил поддержку президиума РАН для переизбрания, однако непосредственно перед выборами Фортов снял свою кандидатуру. Его полномочия, как президента РАН, истекали 27 марта 2017 года.