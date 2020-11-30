Партия Саакашвили превратила Батуми в центр сопротивления властям

«Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и партии – ее сателлиты превратили центр столицы Аджарии Батуми в очаг сопротивления властям, отказываясь выполнять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения и периодически вступая в схватки с полицией у Дома правительства этой черноморской автономии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В понедельник несколько активистов пытались ворваться в здание, но были вытеснены полицией. Оппозиционеры разбивают рядом городок, чтобы организовать «квартал свободы». Там они намерены проводить гуляния и призывают граждан, которые не хотят выполнять ограничительные рекомендации, устраивать торговые точки. Оппозиция объясняет свое решение тем, что «граждане пострадали от решений правительства Грузии», которое с 28 ноября остановило общественный транспорт и закрыло торговые центры, а также приняло другие меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

Примечательно, что точкой отсчета второй волны пандемии в Грузии считается акция «националов» именно в Батуми. Сторонники Саакашвили перед выборами в парламент 31 октября провели на местном бульваре митинг без каких-либо мер предосторожностей, собрав на него, по разным оценкам, от 2 до 5 тыс. человек.

На акции в центре Батуми сторонники оппозиции держат плакаты «Миша, приезжай», обращаясь к Саакашвили, ныне – главе украинского исполкома реформ.

Напомним, что Саакашвили заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

С начала пандемии в Грузии свыше 135 тыс. человек заболело, скончались 1267.