Власти начали проверку в нижегородском детдоме, где сироты отметили День матери

Власти Нижегородской области совместно с прокурорами намерены проверить заявление главы общественной организации о том, что воспитанников учреждения заставили отметить День матери.

«По фактам, изложенным в открытом обращении в соцсетях президента фонда «Жизнь без границ» Марины Ефимовой, будет проведена внутренняя проверка. Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома», – приводит ТАСС заявление министерства образования Нижегородской области.

Также в ведомстве отметили, что в состав комиссии областного минобразования войдут представители прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка Нижегородской области.

О ситуации в одном из детских домов в соцсетях ранее рассказала президент фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова. По ее словам, руководство детского дома устроило праздник в честь Дня матери, заставив детей петь песни, посвященные матери.