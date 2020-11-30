Обвиненный в смерти Марадоны врач ответил на претензии

Врач Леопольдо Луке, которого обвинили в непредумышленном убийстве Диего Марадоны, отверг возможность медицинской ошибки, заявив, что для спасения легендарного футболиста было сделано все возможное.

«Медицинской ошибки не было. С Диего случилось непредвиденное, сердечный приступ. От этого умирают пациенты во всем мире. Это могло с ним произойти, нами было сделано все возможное, чтобы этого избежать», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pagina12 слова врача.

Напомним, в прошлую среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.