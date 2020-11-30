Оценивать эффективность работы институтов развития будут по новой системе KPI

Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко объяснил цели реформы четырех десятков институтов развития, в рамках которой часть из них перейдет под управление ВЭБ.РФ, а часть будет слита друг с другом.

Говоря о причинах реформы институтов развития, Григоренко сообщил «Коммерсанту», что «сама по себе реформа проводится по решению президента, который поручил правительству скорректировать работу институтов развития, сфокусировав их на достижении национальных целей».

Он напомнил, что все эти институты создавались для решения конкретных задач – поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного строительства и промышленности. «Работа многих из них давала, а некоторых и сейчас дает значимые результаты. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки работы и перспективных планов таких структур. Это неоднократно подчеркивал и председатель правительства. Мы проанализировали деятельность институтов развития, в том числе основываясь на данных аудита Счетной палаты. Анализ показал, что их работа на сегодняшний день слабо увязана с национальными целями развития государства. У ряда институтов дублируется функционал, и они порой конкурируют между собой. … У части институтов развития низкие показатели эффективности, отсутствует система мониторинга результатов работы. Но даже там, где этот механизм есть, он не соответствует уровню нашей системы онлайн-мониторинга (достижения национальных целей развития России)», – заявил Григоренко

По его словам, по итогам реформы правительство должно выйти на совершенно другую модель работы, другое целеполагание, отвечающее современным вызовам и реалиям. «Раньше институты развития в значительной степени сами формулировали себе цели, которых нужно достичь. В новой модели перед ними будут поставлены задачи, отвечающие национальным целям развития. Причем принципиально важно, что не какие-то абстрактные, а конкретные и измеримые задачи. … Более того, цели, как и результаты их работы, должны быть понятны обществу и каждому гражданину», – заявил вице-премьер.

Он уточнил, что реформа поможет сконцентрировать ресурсы институтов развития и тем самым сократить сроки достижения поставленных задач, а исключение дублирования функционала институтов позволит повысить эффективность использования кадрового потенциала. «В рамках реализации реформы предлагается принципиально новый подход в управлении институтами развития, основой которого станет целеполагание. Проекты, необходимые для реализации национальных целей, будут отбираться с участием министров и заместителей председателя правительства, а значимые для регионов – главами субъектов. Будет сформирована новая система управления отбором проектов ВЭБ.РФ. Она предусматривает обязательное прохождение всеми представленными заявками экспертизы на соответствие проекта национальным целям, а также профилю института развития. Таким образом, работа с конкретными заказчиками будет направлена на достижение конкретных целей», – указал Григоренко.

Он добавил, что в части оценки эффективности институтов развития также будет реализован совершенно новый подход – новая система KPI. Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система онлайн-мониторинга, которая дает для этого данные.

По его словам, в новой системе будет нужен не большой, но рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого ведомства и института развития. «Слияние и ликвидация институтов – это лишь часть реформы, в рамках которой исключается дублирующий штат – например, сотрудников, осуществляющих организационно-техническую деятельность. На этих высвободившихся ресурсах институты развития, безусловно, выиграют. … При этом в случае с институтами развития нет каких-то специальных задач непременно сократить штат, поменять руководство и так далее. … Реформа, с одной стороны, даст новые возможности работы для квалифицированного персонала, с другой – устранит дублирование и нерациональную конкуренцию институтов, которые часто конкурируют друг с другом за специалистов, тогда как вполне разумно просто использовать ресурсы института-партнера», – заявил вице-премьер.

Говоря о выплатах уходящим служащим, он напомнил, что оплата труда — не основная статья расходов институтов развития. «Объем выплат будет меньше высвобождаемых в результате реформы финансовых ресурсов. И отдельно хочу подчеркнуть: ни у кого «золотых парашютов» точно не будет», – добавил Григоренко.

Аргументируя решение о концентрации функций неотраслевых институтов развития в ВЭБ.РФ, Григоренко отметил, что был учтен как масштаб функций этого института развития, так и его опыт в инвестиционной деятельности. «В первую очередь на базе ВЭБ.РФ нам нужен крупный и централизованный инвестиционный блок, это вытекает из наших задач. Ну и, наконец, функционал многих переданных институтов развития для нынешнего председателя Внешэкономбанка не новый. Игорь Шувалов до 2018 года непосредственно отвечал за работу большой части институтов, сейчас вошедших в ВЭБ.РФ. Он и его команда знают эти институты лучше, чем кто-либо другой», – добавил он.

Комментируя решение объединить разнопрофильные банковские институты развития, например, банк ДОМ.РФ и МСП-банк, вице-премьер отметил, что монопрофильные кредитные организации уже не отвечают современным реалиям. «Посмотрите на частные банки, насколько их функционал разросся за последние годы. Сейчас некоторые из них уже не просто кредитные организации, а настоящие маркетплейсы. Современные проблемы требуют современных решений. В этой связи нам бессмысленно сохранять банк как институт развития, специализированный под какую-то узкую задачу. Еще раз хочу подчеркнуть: мы хотим, чтобы институты развития были бы если не прибыльны, то хотя бы безубыточны. А для этого нужна работающая экономическая модель. На примере коммерческого сектора мы видим, что многопрофильность позволяет этого достичь», – добавил он.

Говоря о сроках реформы, Григоренко уточнил, что в 2020 году будут приняты «дорожные карты» по реорганизации институтов развития. «Рассчитываем завершить интеграцию в первой половине следующего года. Ключевые показатели оценки эффективности институтов развития будут утверждены в 2021 году. Что же касается «сроков вообще», то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI», – подытожил он.

На прошлой неделе было объявлено, что российское правительство проведет оптимизацию институтов развития и сформирует крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации ВЭБ.РФ. В новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор. В то же время часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, а сами институты будут ликвидированы.