Мадуро поделился личным номером в Telegram и WhatsApp

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp.

«Венесуэла! Я присоединяюсь к битве идей в WhatsApp и Telegram с номером 04262168871. Включайте меня в свои группы и вместе мы вступим в битву за защиту правды в Венесуэле», – написал Мадуро в Twitter.

Позже он сообщил, что всего за час его включили в тысячи групп в мессенджерах, в которые он будет отправлять информацию и материалы о предвыборной кампании.

Выборы в Национальную ассамблею, однопалатный парламент Венесуэлы, состоятся 6 декабря с участием 107 политических партий и объединений. Оппозиционный блок с участием партии бывшего спикера этого органа Хуана Гуаидо решил не участвовать в этих выборах, передает РИА «Новости».

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Действующий в тот момент спикер Национальной ассамблеи Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция, Мексика и Уругвай поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

