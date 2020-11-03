Берлин призвал не поддаваться иллюзиям об отношениях с США при Байдене

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал «не поддаваться иллюзиям» и не рассчитывать, что, если президентом Соединенных Штатов изберут кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена, «все снова будет хорошо».

«Президент [Соединенных Штатов Дональд] Трамп выступает за принцип Ameriсa first («Америка в первую очередь»), а [кандидат от Демократической партии США] Джозеф Байден – за более тесное международное сотрудничество. Речь идет о направлении политики и поэтому весь мир смотрит сегодня ночью на Америку», – приводит слова Мааса ТАСС.

«Я думаю, что мы не должны поддаваться иллюзиям и думать, что, если изберут Байдена, все снова будет хорошо», – предупредил глава МИД Германии, напомнив, что США переосмысливают свои интересы во внешней политике и политике безопасности.

«На мой взгляд, совершенно независимо от того, кто выиграет эти выборы, нам в Европе придется заботиться о наших интересах в области безопасности больше, чем это было в прошлом. Мы хотели бы только лучше согласовывать наши шаги с американскими друзьями», – сказал Маас в эфире телеканала Die Welt.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Германский министр также заявил, что не может себе представить ситуацию, при которой какой-либо кандидат не признает результаты выборов. «Я надеюсь, что так далеко дело не зайдет», – отметил глава МИД Германии.

Ранее Германия призвала США к перезагрузке отношений после выборов.

Напомним, на выборах в США, которые проходят 3 ноября, досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.