Полиция Нидерландов эвакуировала центральный вокзал в Утрехте

Центральный вокзал в нидерландском городе Утрехт эвакуирован из-за «подозрительной ситуации», движение поездов заблокировано, сообщила полиция.

«В результате «подозрительной ситуации в поезде на станции центрального вокзала Утрехта движение было заблокировано, станция была эвакуирована», – приводит текст сообщения полиции города РИА «Новости». Правоохранители ведут розыск подозреваемого.

Позже телеканал NOS сообщил, что режим эвакуации на центральном вокзале в Утрехте отменен после задержания двух подозреваемых. «Двое подозреваемых были задержаны… Движение поездов будет восстановлено в ближайшее время», – сообщила полиция.

Ранее во вторник запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт в Вене, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения.

Накануне вооруженные автоматами люди устроили стрельбу в шести местах Вены, в том числе рядом с синагогой. По данным полиции, стреляли несколько хорошо вооруженных человек. Один из стрелявших был ликвидирован. Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску возможных сообщников. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии.