На севере Сирии прогремел взрыв

В одной из деревень в окрестностях города Телль-Абъяд, расположенного в сирийской провинции Ракка взорвался заминированный мотоцикл, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на местные источники.

По сведениям канала, в результате взрыва один мирный житель погиб, еще несколько получили ранения, передает ТАСС.

Телль-Абъяд, который расположен в 110 км к северу от провинциального центра Ракка, был занят протурецкими группировками в октябре 2019 года в ходе военной операции.

Напомним, осенью 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что Турция не будет выводить своих военных из Сирии до тех пор, пока об этом не попросит народ этой страны.

Во вторник Эрдоган заявил, что если курдские формирования не покинут север Сирии, как было обещано Турции, то Анкара сама займется этим вопросом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.