В Британии повышен уровень террористической угрозы

В Британии повышена оценка террористической угрозы с существенного до серьезного уровня, заявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.

«Объединенный аналитический центр по борьбе с терроризмом изменил уровень террористической угрозы в Великобритании с существенного до серьезного. Общественность должна сохранять бдительность и сообщать в полицию о любых подозрительных действиях», – написала Пател в своем Twitter.

«Cерьезный» уровень угрозы терроризма – четвертая степень по пятибалльной шкале, означает, что теракты в Великобритании «весьма возможны». Изменение было внесено на следующий день после теракта в Вене.

В понедельник в Вене произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.