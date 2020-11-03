Меланья Трамп проголосовала на выборах президента США

Супруга действующего президента США Меланья Трамп проголосовала на избирательном участке во Флориде, сообщил пресс-пул Белого дома.

По словам первой леди США, она не голосовала досрочно, так как хотела сделать это именно в день выборов, передает ТАСС.

Отмечается, что на прошлых президентских выборах Трамп с женой голосовали в Нью-Йорке непосредственно в день выборов. Теперь пара сменила место прописки и переехала в Мар-а-Лаго во Флориде.

Сам глава Белого дома досрочно проголосовал за «парня по имени Трамп».

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперником действующего главы Белого дома является кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Трамп и Байден выступили с первыми заявлениями в день выборов в США.