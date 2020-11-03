При теракте в Вене погибла гражданка Германии

Гражданка Германии погибла в результате теракта, который произошел накануне в Вене, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«У нас сейчас есть печальное известие о том, что среди жертв нападения в Вене также числится гражданка Германии. Наши соболезнования ее родственникам и друзьям», – написал глава МИД ФРГ в своем Twitter.

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелявших был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску второго преступника и возможных сообщников.