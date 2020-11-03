В России заочно арестовали торговавшую детьми суррогатную мать с Украины

Суррогатная мать с Украины Ирина Когут заочно арестована Басманным судом Москвы по делу о торговле детьми.

«В отношении обвиняемой Ирины Когут избран заочный арест на 2 месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Она объявлена в международный розыск», – передает ТАСС сообщение пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

Следователи сообщили, что Когут в рамках программы суррогатного материнства родила в 2014 и 2016 годах троих детей и продала их заказчику с Филиппин. При этом в свидетельства о рождении детей женщина внесла заведомо ложные сведения. Как отметили правоохранители, свою вину она не признает. Уточняется, что по делу арестованы семь фигурантов, еще один находится под домашним арестом. Основной подозреваемый Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск. Известно, что он находится в Праге.

Напомним, в июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

В октябре были возбуждены два уголовных дела о торговле детьми в Одинцовском и Химкинском городских округах Подмосковья. По данным следствия, 13 октября двое граждан одного из соседних государств безвозмездно передали в одинцовском кафе своего двухмесячного ребенка, однако были задержаны оперативниками. Отмечается, что следователями изъяты расписка об отказе от ребенка, медицинские документы о состоянии здоровья младенца. В настоящее время с родителями ребенка работают следователи.