Наставники победителей «Большой перемены» получат по 150 тыс. рублей

Наставники школьников, которые победили в конкурсе «Большая перемена», получат по 150 тыс. рублей, а также призы от партнеров проекта, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Сегодня ночью мы переговорили с нашими ключевыми партнерами и три крупнейшие организации страны – Сбербанк, РЖД и Росатом – решили из своих средств скинуться деньгами, каждый из наставников победителей, которых вы отметили как своего главного учителя, получит специальный приз – 150 тыс. рублей», – сказал Кириенко на церемонии закрытия, которая проходит в «Артеке», передает ТАСС.

Он уточнил, что просьба наградить наставников исходила от участников конкурса. Кириенко подчеркнул, что в изначальном бюджете проекта были предусмотрены средства только для победителей. По его словам, Сбербанк также приглашает наставников на неделю в отель «Мрия» в Крыму, РЖД предоставит бесплатные билеты до отеля, а Росатом подарит ноутбуки с программами для повышения квалификации.

Ранее президент России Владимир Путин обратился ко всем участникам конкурса и подчеркнул, что «Большая перемена» будет проводиться и дальше.

С 1-5 ноября в международном детском центре «Артек» в Крыму прошел финал всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тыс. Победители – учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов, которые одержат победу, премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.