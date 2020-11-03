Эксперты обсудили перезапуск закона о распределенной опеке

Дискуссионная сессия «Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности», посвященная проблемам, связанным с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах, прошла в рамках форума «Сообщество», организованного Общественной палатой в Гостином дворе.

Суть проблемы заключается в том, что опекун, представляющий интересы получателя социальных услуг, одновременно является поставщиком этих услуг. В результате подопечные психоневрологического интерната (ПНИ) могут оказываться в полной власти поставщика услуг.

В ходе встречи эксперты пришли к единогласному выводу, что единственный способ устранить конфликт интересов, существующий в системе психоневрологических интернатов, – это принятие законопроекта о распределенной опеке над недееспособными гражданами. Смысл закона в том, что он позволяет жильцу ПНИ иметь более одного опекуна, передает РИА «Новости».

«Если помимо ПНИ у человека будет еще один опекун, он сможет к нему обратиться, если его не устраивает жизнь в интернате», – отметила член комиссии Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик Ксения Алферова.

Напомним, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме при участии правительства подготовить инициативу ко второму чтению. Законопроект о распределенной опеке был разработан, для того чтобы улучшить качество жизни людей с ментальными нарушениями. На данный момент, если человек не может позаботиться о себе самостоятельно, ему предоставляется возможность получать социальные услуги в учреждениях социальной защиты – психоневрологических интернатах.

«В законе о распределенной опеке важны нормы, которые будут предусматривать возможности подопечному назначения нескольких опекунов в лице организаций или физических лиц и распределять между ними полномочия», – отметила Наталья Старинова, старший юрист-консультант отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

В частности, в ходе встречи эксперты пояснили, что такая форма необходима, для того чтобы хотя бы появилась возможность доступа в сами интернаты. На данный момент любое присутствие «помогающих», как близких людей больных, так и волонтеров, возможно преимущественно при одобрении главы учреждения.

«И директоров можно понять, ведь к ним приходят самые разные некоммерческие организации, и даже если их пускают помогать, то только на бытовом уровне – уход и досуговые мероприятия. При этом совершенно нет доступа к документам, и мы не можем проверить, как заполнены программы реабилитации, все ли получают необходимые технические средства –памперсы, ортопедическую обувь и прочее», – отмечает Старинова.

Также она добавила, что законопроектом на опекунов возлагается не просто задача помогать людям с нарушениями, но и ответственность, которая подразумевает подконтрольность органам опеки, отчетность и работу в прозрачных условиях как для государства, так и для общественности.