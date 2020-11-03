Министр Кравцов рассказал о не пользующихся смартфонами школьниках

Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече со старшеклассниками – финалистами конкурса «Большая перемена» в «Артеке» рассказал о регионе, где он познакомился со школьниками, не пользующимися смартфонами и не зарегистрированными в социальных сетях.

«Мы конечно понимаем, что вы в социальных сетях, вы в TikTok. Плохо это или хорошо? Ну, вы так выросли. В Тыве я был в поселении староверов, встречался с ребятами молодыми, со школьниками вашего возраста, которые ни разу не видели мобильного телефона и не были в социальных сетях. Причем они знают, что есть и мобильные телефоны, и социальные сети. Вы знаете, они производят очень интересное впечатление – чистые, добрые. Я уверен, что вы такие же. Я к тому, что это вызов, с которым нужно работать, чтобы не навредить», – цитирует министра РИА «Новости».

Ранее в России решили создать аналог TikTok для школьников.

В августе Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok.