Глава Минюста признался в нарушении ПДД

Министр юстиции Константин Чуйченко признался, что иногда получает штрафы за нарушение правил дорожного движения.

«Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Чуйченко рассказал, что в 1990-е много времени проводил за рулем и ему неоднократно выписывали административный штраф за нарушение правил дорожного движения. По его словам, иногда штрафы приходят и сейчас.

Глава Минюста также заявил, что в новом Кодексе об административных правонарушениях минимальный размер штрафа составит 500 рублей.

«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, <...> подлежат изменению <...>. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов», – рассказал он.

Кроме того Чуйченко уточнил, что в целом КоАП будет «гуманизирован» и призван предотвращать правонарушения, а не выполнять «карательную функцию».

«Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50-процентную скидку. <...> Второе. Мы увеличили на 102 состава количество предупреждений, по ныне действующей редакции таких составов 258», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые основания для штрафов автомобилистам. СМИ назвали пять важнейших пунктов в проекте поправок к ПДД, разработанном Минтрансом и ГИБДД и уже направленном в аналитический центр при правительстве России для вынесения заключения.