Аргентина решила купить 15 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Правительство Аргентины намерено купить 15 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило издание Voz.

Источники издания в правительстве республики утверждают, что еще 10 млн доз будут переданы Аргентине в качестве помощи. Как ожидается, первые вакцины поступят в южноамериканскую республику в декабре, передает ТАСС.

Ранее в Буэнос-Айресе поздравили Москву с регистрацией вакцины от коронавируса и возложили «большие надежды» на разработку российских ученых.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что вакцинация от COVID-19 после запуска больших объемов производства будет для россиян бесплатной. В Минздраве также заверили в абсолютном приоритете вакцинации россиян, о коммерческих поставках можно будет говорить лишь после удовлетворения внутренней потребности.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что экспорт российской вакцины может начаться весной 2021 года, после выхода на качественный объем производства в России. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины «Спутник V» от более чем 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ.

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