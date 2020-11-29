Взрыв произошел в квартире в Ленинградской области

В однокомнатной квартире во Всеволожске произошел взрыв, причину которого пока не установили, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщил Дрозденко в соцсети «ВКонтакте», по предварительной информации, «взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире» на улице Добровольского «в жилом доме на 12-м этаже». По словам Дрозденко, уже ликвидировано «возгорание 10 кв. метров». В результате взрыва и пожара «повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии, между квартирам 203 и 204 – межквартирная перегородка, квартира 205 – трещины на межкомнатных перегородках».

Сообщалось, что «погибших и пострадавших в поверженных квартирах не обнаружено», несколько жильцов, «по предварительной информации, самостоятельно обратились за медицинской помощью». Позднее пресс-служба областного правительства сообщила, что «эвакуировано около 40 человек», «пострадал от взрывной волны ребенок, для обработки порезов направлен в стационар». Дрозденко сказал, что «администрация Ленобласти выделит средства на восстановление квартир, пострадавших при взрыве во Всеволожске». Как сообщал ряд СМИ, причиной пожара могла стать детонация газового баллона, передает РИА «Новости».

В 2019 году Минстрой России принял новый свод правил, предполагающий обязательное оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Специалист по проблемам коммунального хозяйства Константин Крохин рассказывал, что в России взрывы бытового газа в жилых домах чаще всего происходят в декабре-январе.