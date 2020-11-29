В квартире под Оренбургом нашли тела пяти человек

В Оренбургской области обнаружили тела пяти человек в многоквартирном жилом доме, следователи возбудили уголовное дело, сообщило региональное Следственное управление СК.

Инцидент произошел 28 ноября в поселке Светлый, правоохранители нашли тела четверых жителей Домбаровского района и одного жителя Оренбурга в возрасте от 26 до 50 лет, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что погибшие проводили в квартире ремонтно-строительные работы по найму, а сами проживали в съемном помещении. Следователи считают, что смерть граждан наступила от отравления бытовым газом в результате неосторожного обращения с газовой плитой. Следы повреждений на телах отсутствуют. Правоохранители провели осмотр места происшествия и допросили граждан, располагающих сведениями об инциденте. Образцы веществ взяты на экспертизы, отмечается в сообщении.

В марте в Магнитогорске взорвалась газовоздушная смесь, в результате ЧП погибли два человека.