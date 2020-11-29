Врач назвал особенности повторного заболевания коронавирусом

При повторном инфицировании коронавирусом болезнь протекает в более легкой форме, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Заболеть два раза можно. Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились, значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее. Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям», – цитирует Лукашева ТАСС.

По словам специалиста, примерно треть населения Земли защищена от COVID-19 лимфоцитами, оставшимися в организме после заболевания «обычными коронавирусами». Как считает Лукашев, COVID-19 будет циркулировать даже спустя два года, но к тому времени уже не будет так же опасен, как сегодня. При этом он допустил, что власти сохранят некоторые ограничения, а запрет на массовые мероприятия снимут в последнюю очередь.

Ранее ученые Оксфордского университета предположили, что переболевшие коронавирусом защищены от повторного заболевания в течение шести месяцев.

В пятницу в России официально зафиксировали повторные случаи инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,2 млн случаев заболевания.