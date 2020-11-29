Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 29 ноября 2020, 06:08 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем в городе температура воздуха составит плюс один–три градуса. В ночь на понедельник она может опуститься до ноля градусов. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов, передает ТАСС.

