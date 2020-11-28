В Иране пообещали отомстить убийцам физика-ядерщика

Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган пообещал, что Тегеран даст ответит на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщило агентство Mehr.

«Мы обрушимся молнией на убийц мученика», – цитирует РИА «Новости» Дехгана.

Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил обращение к генеральному секретарю международной организации Антониу Гутерришу и Совету Безопасности (СБ) ООН в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана.

Накануне иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.