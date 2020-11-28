В Москву придет антициклон «Сибиряк» Синоптики рассказали о погоде в столице 28 ноября 2020, 02:57 Текст: Антон Никитин

В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, на протяжении всей субботы в столице будет 1 градус выше ноля, ожидаются небольшие осадки. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

