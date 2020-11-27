В МЧС задумались о доставке гумпомощи Карабаху железной дорогой

МЧС России рассматривает возможность доставки гуманитарной помощи для населения Нагорного Карабаха по железной дороге, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта. Это позволит сэкономить время на доставку грузов и, как следствие, ускорит процесс восстановления инфраструктуры пострадавших районов», – передает заявление МЧС ТАСС.

Ранее сообщалось, что МЧС России направит в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей из 75 специалистов и 13 единиц техники.

В понедельник оперативная группа МЧС России, состоящая из 30 специалистов, прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Позже спасатели развернули лагерь неподалеку от столицы Карабаха. Оперативная группа войдет в состав межведомственного центра гуманитарного реагирования и будет расширена до 150 человек.

Ранее глава Минздрава России заявил о готовности направить в Нагорный Карабах специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий.