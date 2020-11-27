Москва впервые вошла в топ-20 городов по привлекательности для экспатов

Столица России впервые попала в топ-20 городов мира по привлекательности для жизни экспатов, обогнав Берлин и Нью-Йорк, сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Москва впервые вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations, который оценивает удобство разных городов мира для проживания иностранных специалистов. Российская столица поднялась в нем за год с 54-го до 17-го места и, по совокупной оценке, обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, рейтинг Expat Insider составлен на основе данных опроса международного сообщества экспатов и является авторитетным источником объективной информации об условиях их жизни в различных городах и странах. Опрос основан на основании ответов 15 тыс. человек из 181 страны, которые оценили 66 городов мира с точки зрения привлекательности для жизни экспатов. Лидерами рейтинга стали Валенсия, Аликанте и Лиссабон, в конце списка оказались Стамбул, Пекин и Кейптаун. «Соседями» Москвы в рейтинге стали Люксембург, Хошимин, Доха и Вена.

«Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний. Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняются низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период», – сказал Ефимов.

В рейтинг включены четыре тематических подрейтинга: «Проживание» (доброжелательность местного населения, гостеприимство, владение языком и заведение дружбы, общение), «Жилье и финансы» (финансовое положение, доступность жилья), «Качество жизни» (климат и свободное время, транспорт, безопасность и политика, здравоохранение и окружающая среда), а также «Работа в городе» (занятость и карьера, гарантия занятости, баланс между работой и личной жизнью).

«Выше всего Москву оценили с точки зрения удовлетворенности работой и карьерными возможностями (12-е место) и финансового положения (16-е место). Также высокой оценки экспатов удостоились система общественного транспорта (19-е место) и доступность жилья (21-е место). В динамике Москва продемонстрировала существенный рост почти по всем группам показателей: с 69-го на 21-е по группе «Работа в городе», с 66-го до 35-го в группе «Проживание», с 49-го до 35-го по «Качеству жизни» и с 19-го на 14-е по «Финансам и жилью», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ранее Москва вошла в пятерку лучших городов на планете в рейтинге международной консалтинговой компании Resonance Consultanc.