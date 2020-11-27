Украинский суд признал Ощадбанк законным владельцем бренда «Сбербанк» на территории страны

Верховный суд Украины отказал российскому Сбербанку в удовлетворении кассационной жалобы и признал Ощадбанк законным владельцем торгового бренда «Сбербанк» на территории страны.

«Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО «Сбербанк России» и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит», – говорится в сообщении Верховного суда, передает РИА «Новости».

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.

Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала Сбербанка СССР, в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. В декабре 2016 года Ощадбанк обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и Oschadbank. Российский Сбербанк в ответ заявил, что согласовал переименование своей «дочки» с Национальном банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны.

В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017-го Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете российскому Сбербанку использовать на Украине торговую марку «Сбербанк» и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже – кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

В 2017 году по решению СНБО Украины в отношении ПАО «Сбербанк» ввели санкции. Российской компании запретили выводить средства за пределы страны, а госструктурам закрыли возможность для размещения средств на его счетах.