Часть россиян могут лишиться пенсий из-за новых правил ПФР

Некоторые россияне рискуют лишиться пенсий из-за новых проверок Пенсионного фонда России, это поможет ПФР заработать, считает старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в ПФР хотят приостановить выплаты для пожилых граждан, которые получают пенсии по почте. Если человек не приходит за пенсией шесть месяцев – деньги временно перестают поступать, пишет портал MagadanMedia. Аналогичная мера коснется инвалидов, не прошедших переосвидетельствование.

«Я не могу сказать, сколько людей лишатся пенсий. Информация закрыта. Закрытие информации – это сокрытие фальсификаций. ПФР сократит свои выплаты с помощью этой меры. Если вы по регионам ездили, то вы увидите, какие шикарные здания у пенсионных фондов. Они берутся вот от таких сэкономленных пенсий», – заявил Ura.ru Сергей Жаворонков.

Экономист подчеркнул, что останавливать выплаты таким образом нельзя. Основанием для их прекращения служит только справка о смерти. Примечательно, что для тех, кто получает пенсию на карточку и не снимает ее по полгода, приостановки выплат не будет.

Тем временем россияне рассказали, какой уровень пенсии необходим им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: после выхода на пенсию они хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц.

Тем временем Госдума на пленарном заседании 26 ноября приняла закон, которым «заморозка» накопительной пенсии продлевается еще на год, до конца 2023 года.