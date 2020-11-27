Рубль вырос к доллару и подешевел к евро Рубль подешевел к доллару и евро 27 ноября 2020, 10:12 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 9 копеек, составив 75,80 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 90,38 рубля. Стоимость нефти не меняется и равняется 47,79 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

