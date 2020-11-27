В Новосибирске без отопления остались более 100 зданий

Из-за дефекта на магистральной теплотрассе в Центральном округе Новосибирска отопления и горячей воды лишились 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания, сообщила пресс-служба СГК.

«В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания», – приводит сообщение пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК) ТАСС.

По информации компании, работы завершат этим вечером, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Новосибирске ожидается погода без существенных осадков, ветер переменный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит 11-13 градусов ниже нуля.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценили в 266 млн рублей.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.