В центре Буэнос-Айреса произошли столкновения фанатов Марадоны с полицией

В центре Буэнос-Айреса вспыхнули столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, которые пришли на панихиду по спортсмену.

Отмечается, что очередь к телу Марадоны в президентском дворце в Буэнос-Айресе превысила три километра, передает ТАСС.

Люди стоят на проезжей части, которая была перекрыта. Горожане также продолжают подходить к проспекту Авенида-де-Майо, ведущему к площади перед дворцом. Многие приходящие остаются на перекрестке и не идут в конец очереди, что привело к образованию большого скопления людей. Ближайшие улицы начали перекрывать полицейские.

Церемония прощания началась в 06.00 (12.00 мск). Проститься с Марадоной также пришел президент Аргентины Альберто Фернандес. Он положил на гроб экс-игрока сборной футболку глуба «Архентинос Хуниорс», болельщиком которой является. Именно в этой команде начал свою карьеру Марадона.

На данный момент церемония проходит спокойно. В первые два часа было несколько инцидентов с давкой и попытками пришедших прорваться через ограждения, однако полиция смогла оттеснить нарушавших порядок и усилила контроль за очередью. Ранее пресс-служба администрации президента сообщила, что двери дворца будут открыты до 16.00 (22.00 мск).

На площади дежурят врачи. Кроме того, около дворца был развернут пункт для проведения тестирования на коронавирус.

Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену. Марадону похоронят в четверг на кладбище Jardin de Paz, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса. На этом же на кладбище похоронены родители футболиста.

В составе сборной Аргентины в 1986 году он стал чемпионом мира, в 1990 году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.