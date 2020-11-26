Эксперт: Крупные штрафы заставят интернет-корпорации соблюдать российские законы

«Видимо, IT-корпорации начинают осознавать, что в России придется играть по правилам, больше не удастся прятаться за так называемое отсутствие российской юрисдикции», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Артем Кирьянов. Так он расценил решение Facebook выплатить штраф, наложенный на корпорацию одним из судов Москвы.

«Судя по всему, представители IT-корпораций учли те угрозы, которые уже звучат в российском экспертном сообществе. В случае, если администрации этих компаний будут и впредь нарушать наши законы, предлагается не только наложить на них новые штрафы, но и запретить размещение рекламы на этих интернет-площадках, замедлить им трафик», – считает член Общественной палаты (ОП) России Артем Кирьянов.

«Надеюсь, теперь будет создано и официальное представительство Facebook в России. Появится нормальная модерация контента, а это значит – исчезнет цензура со стороны администраторов этих сетей, будет отменена и маркировка материалов из российских государственных СМИ. В дальнейшем интернет-корпорациям придется следовать российской букве закона. Иначе это может отразиться на их финансовых показателях. В свою очередь, государство – в рамках уже принятых в нашей стране законодательных инициатив – должно и дальше вести тонкую законодательную настройку деятельности IT-корпораций, в том числе международных социальных сетей», – сказал эксперт.

Кирьянов считает вполне вероятным, что скоро и Twitter последует примеру Facebook. «Если компания, – в частности, Twitter, – пошла до пути судебного оспаривания, и суд подтвердит необходимость уплаты ранее выписанных штрафов, то у компании не остается другого выхода, кроме как платить. Невозможно же сначала отстаивать свои законные интересы в суде, а потом не согласиться с вердиктом суда», – заявил член ОП.

В четверг стало известно, что Facebook выплатил штраф в 4 млн рублей, наложенный мировым судом Таганского района Москвы за нарушение российского законодательства. «Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 6 октября 2020 года», – сказали в суде, передает ТАСС. Административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter было возбуждено в Роскомнадзоре в январе. В феврале суд оштрафовал Facebook и Twitter на 4 млн рублей каждую по части 8 статьи 13.11 КоАП. Впоследствии Twitter обжаловал это решение.

В июле комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России по правовому обеспечению цифровой экономики предложила обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства в России, чтобы они могли нести ответственность в случае нарушений прав российских пользователей.

Сегодняшняя законодательная повестка в нашей стране, да и все развитие интернет-контента в мире, подсказывает IT-гигантам, что жить по-прежнему точно не получится, уверен Кирьянов.

«Власти всех развитых стран не могут не учитывать общественно-политическую значимость интернет-ресурсов, поэтому IT-гигантам, международным социальным сетям придется уважать национальное законодательство, государственный суверенитет. Им также придется учитывать долю населения той или иной страны в структуре своих доходов. Готовы ли они ее потерять?» – риторически спрашивает эксперт.

«Российский и мировой процессы развития интернета, возможно, движутся сейчас в одном направлении. Больше ни одна развитая страна не может согласиться с форматом того морального «изнасилования», к которому привыкли международные IT-игроки. Мы видим, как в условиях пандемии вообще выросла роль Интернета, его влияние практически на все жизненные процессы. При этом конкретным бенефициаром от деятельности международных IT-корпораций остается по сути всего одна страна – это США. Российская Федерация, как и большинство других стран мира, будет настаивать на приоритете своего национального права и национальных интересов в сетевом пространстве», – подчеркнул Кирьянов.