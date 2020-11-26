Вратарь Шилтон рассказал, как пропустил знаменитую «руку Бога» Марадоны

Экс-вратарь английской команды Питер Шилтон считает, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обладал мощным футбольным интеллектом и быстро принял решение в эпизоде с голом рукой в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.

«Я знал, что собираюсь забрать мяч. Думаю, Марадона сказал в интервью, что причина, по которой он сыграл рукой, заключается в том, что он видел, что я выпрыгиваю выше него, и он не мог достать мяч головой. Он рискнул, мяч полетел в сетку ворот, а затем он убежал праздновать гол. Ты смотришь вокруг, ожидая, когда судья даст свисток, что мы и сделали, а остальное уже история», – сказал Шилтон, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky Sports.

«Он действовал достаточно умно, поскольку одновременно тряс головой. У него были быстрые футбольные мозги, он знал, что делает. Я не ожидал, что Марадона подойдет к судье и скажет: «Я забил рукой». После игры он говорил о «руке Бога», он по-настоящему не извинился и сказал: «Мне сошло это с рук». Это поведение было немного неспортивным», – добавил он.

По мнению Шилтона, Марадона был одним из величайших игроков всех времен. «Мы (я и игроки сборной Англии образца 1986 года) действительно были недовольны тем, что он не проявил спортивный дух. Хорошо, вы обманываете или совершаете ошибку, вы поднимаете руки вверх и двигаетесь дальше, но я не думаю, что философия в некоторых странах была похожа на нашу. От этого эпизода всегда шел горький привкус, но сейчас он исчез. Марадона ушел, и мы должны помнить его величие», – подчеркнул он.

Напомним, Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Футболист стал чемпионом мира 1986 года и лучшим игроком этого турнира. В четвертьфинальной игре против Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название «Рука Бога». Речь шла о том, что футболист, вопреки правилам, отправил мяч в ворота англичан рукой. Но сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и засчитал гол. По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену.