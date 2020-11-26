Грузия закрывает рестораны и останавливает транспорт

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии Георгии Гахария в четверг объявил, что из-за пандемии коронавируса в период с 28 ноября по 31 января останавливает муниципальный транспорт и закрывает рестораны. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вся страна с 3 по 15 января уходит на каникулы. По всей стране с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 – 04.00 мск) запрещается передвижение граждан, за исключением новогодней и Рождественской ночи 31 декабря и 6 января.

Обучение будет только дистанционно, детсады закроют. Будут работать банки и продуктовые магазины, такси. Некоторые послабления будут действовать с 24 декабря по 2 января.

С начала пандемии в Грузии заболело 118 тыс. 690 человек, скончались 1124.