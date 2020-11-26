AstraZeneca ответила на критику своей вакцины от коронавируса

Минимальная зафиксированная в ходе исследований эффективность вакцины британской компании AstraZeneca в 62% соответствует пороговым значениям для ее одобрения, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов компании Мене Пангалос, пишет Wall Street Journal.

В понедельник были опубликованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Ученые оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Удивил исследователей тот факт, что эффективность вакцины составила 90% в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

Пангалос заявил, что ошибка в дозировке препарата при испытаниях была выявлена после того, как исследователь заметил, что у испытуемых не было такой воспалительной реакции на прививку, передает РИА «Новости».

Ученые обнаружили, что они неправильно рассчитали дозировку. AstraZeneca уведомила об этом регулирующие органы в Великобритании, США и ЕС и внесла поправки в программу исследований, включив в свой анализ группу, которой сделали половину дозы прививки.

«Ошибка на самом деле не имеет значения. (...) Каким бы способом вы ни рассматривали данные, даже если вы верите только полной дозе, данным [результатов исследования вакцинированных] полной дозой. (...) Мы все еще обладаем эффективностью, которая соответствует пороговым значениям для одобрения вакцины, эффективность которой превышает 60%», – заявил Пангалос.

AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание – поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.

Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%, эффективность препарата американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%, а вакцины от Moderna – в 94,5%.