Песков назвал статью про «знакомую» Путина малоубедительным эпистолярным жанром

Статья про «знакомую» президента Владимира Путина в одном из СМИ – малоубедительный эпистолярный жанр и провокационная желтизна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я сам материал посмотрел, он малоубедительный, такой эпистолярный жанр, я склонен, наверное, относить это к таким материалам, как провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения, фактически они голословные», – сказал Песков.

По его словам, в Кремле известно, что будут появляться новые материалы. «Ничего в этом такого особенного нет, ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.