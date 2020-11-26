Мантуров пообещал решить проблему нехватки лекарств в аптеках к середине декабря

Повышенный спрос на препараты в российских аптеках будет полностью удовлетворен к середине декабря, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Я думаю, что до середины декабря», – сказал министр, отвечая на вопрос о решении проблемы нехватки лекарств в аптеках. По его словам, Минпромторг уже фиксирует подтверждающие это цифры со стороны производителей, дистрибьюторов и аптек в рамках системы маркировки.

«Невзирая на сохранение повышенного спроса, мы видим уже пополнение объемов как в производстве, дистрибьюторском звене, так и в аптеках. Нужно чуть-чуть еще времени для того, чтобы насытить этот спрос», – добавил Мантуров, передает ТАСС.

Он также заявил, что российские производители вакцины от коронавируса постараются кратно нарастить ее выпуск с января 2021 года. «На ноябрь месяц должно быть произведено 500 тысяч доз, а на декабрь мы рассчитываем выйти на 1,5 миллиона. Но наши производители будут стараться выйти на 2 млн доз производства. Что касается объемов производства на следующий год, то мы должны кратно начать увеличивать объемы производства с февраля, но при этом будем стараться это сделать уже начиная с января месяца», – отметил министр.

Ранее второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».