Госдума утвердила бюджет России на 2021-2023 годы

Российские парламентарии приняли закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период.

Трехлетний бюджет, с одной стороны, отвечает задачам поддержки граждан, нуждающихся в ней, а с другой, направлен на решение задач по стимулированию экономического роста, пояснял ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом он подчеркивал, что при его подготовке правительство сконцентрировало ресурсы, которые необходимы для полного обеспечения поставленных президентом задач и целей, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает рост доходов бюджета России с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 трлн в 2022 году и 22,263 трлн в 2023 году, расходов – с 21,52 трлн рублей до 21,884 трлн и 23,671 трлн соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

На 2021 год было смягчено бюджетное правило, ограничивающее трату дополнительных нефтегазовых доходов – полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году при прогнозе среднегодовой цены в 45,3 за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно. Вместе с тем в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти, который был бы без ее сокращения в рамках сделки ОПЕК+, поэтому образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 млрд рублей.

В 2022 и 2023 годах ожидаются уже дополнительные нефтегазовые доходы в 703 млрд и 787 млрд рублей соответственно. Согласно бюджетному правилу, эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния.

«Недостачу», включая образующийся после изъятия нефтегазовых сверхдоходов «бумажный дефицит», планируется покрывать в основном за счет внутренних займов: чистое привлечение (доходы от размещения минус расходы на обслуживание долга) в бюджет от этого источника закладывается в 2,9 трлн рублей в 2021 году, 2,1 трлн в 2022 году и 2,4 трлн в 2023 году.

На финансирование дефицита за счет ФНБ в 2021 году заложено в проект бюджета 91 млрд. Объем фонда должен составить на конец 2021 года 12,487 трлн рублей, 2022 года – 12,638 трлн, 2023 года – 13,474 трлн. Поступление в резервы дополнительных доходов от нефти и газа происходит с лагом: в 2022 году на них будет покупаться валюта, в которой хранятся средства ФНБ, а уже в 2023 году все приобретенное за год зачислится в фонд.

Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 трлн рублей в 2021 году, 124,223 трлн в 2022 году и 132,822 трлн в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.