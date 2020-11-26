Бутина рассказала о жесткости законов США в отношении иноагентов

«Законодательство США об иностранных агентах очень жесткое, России не нужно заходить так далеко. Но при этом наши законы должны быть приведены в соответствие с требованиями времени», – заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина в ходе презентации своей книги «#Тюремный дневник». Она сравнивала законодательство США и России в отношении иностранных агентов.

«В США действуют четыре закона об иноагентах, по одному из которых я и была привлечена к ответственности. В моем случае не было какого-либо состава преступления: я не вела вредоносную деятельность против Соединенных Штатов, не получала деньги от России. Этот закон был применен ко мне исключительно для политической травли», – рассказала член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

По ее словам, России «не нужно заходить так далеко» в ужесточении законодательства по иноагентам. «При этом наши законы должны быть приведены в соответствие с требованиями времени. Сегодня положение о том, что только СМИ или юридические лица могут быть иностранными агентами, уже не работает – агенты просто начали выступать в качестве физических лиц без обязательной регистрации», – объяснила она.

При этом Бутина подчеркнула, что «речь идет не о том, чтобы совсем запретить их деятельность, а лишь об информировании граждан России о том, почему тот или иной человек организовывает мероприятие, и кто за это платит». «Сегодня, когда политическая ситуация в любой стране накалена до предела, нужно внимательно следить за тем, кто какие идеи распространяет и почему», – заключила она.

В четверг в Общественной палате РФ состоялась презентация книги Марии Бутиной «#Тюремный дневник». Автор описала свои воспоминания о заключении в американской тюрьме после обвинения в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента в 2018 году.

По словам Бутиной, «в одиночной камере я писала всем, чем угодно и на всем, на чем могла». «Когда-то это были обрывки туалетной бумаги, когда-то оборотная сторона судебных документов. Для письма был только стерженек от ручки, потому что настоящую шариковую ручку опасному преступнику доверить не могли. Именно из 1200 страниц таких записей и родилась эта книга», – рассказала она.

В 2018 году Бутина была обвинена в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском Минюсте. Согласно материалам министерства, в августе 2016 года Бутина прибыла на территорию США по студенческой визе и заявила о планах учиться в округе Колумбия, однако фактически занималась лоббизмом и являлась «агентом влияния России». В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.

Ранее 18 ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность, сообщает ТАСС.

Физические лица и общественные организации, получающие деньги из-за рубежа, будут обязаны информировать государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства они действуют, какие мероприятия проводят и как расходуют иностранное финансирование, объяснил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, один из авторов законопроекта.