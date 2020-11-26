Бутина рассказала о жесткости законов США в отношении иноагентов

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
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Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
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Белоруссия ведет себя с Россией так, как Польша с ЕС

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На прошлой неделе Польша и Венгрия фактически заявили, что не будут подчиняться принятым в Евросоюзе нормам – но от денег ЕС не отказались. Примерно так же ведёт себя Белоруссия по отношению к России. Подробности...
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Бутина рассказала о жесткости законов США в отношении иноагентов

       26 ноября 2020, 12:28
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    «Законодательство США об иностранных агентах очень жесткое, России не нужно заходить так далеко. Но при этом наши законы должны быть приведены в соответствие с требованиями времени», – заявила член Общественной палаты РФ Мария Бутина в ходе презентации своей книги «#Тюремный дневник». Она сравнивала законодательство США и России в отношении иностранных агентов.

    «В США действуют четыре закона об иноагентах, по одному из которых я и была привлечена к ответственности. В моем случае не было какого-либо состава преступления: я не вела вредоносную деятельность против Соединенных Штатов, не получала деньги от России. Этот закон был применен ко мне исключительно для политической травли», – рассказала член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

    По ее словам, России «не нужно заходить так далеко» в ужесточении законодательства по иноагентам. «При этом наши законы должны быть приведены в соответствие с требованиями времени. Сегодня положение о том, что только СМИ или юридические лица могут быть иностранными агентами, уже не работает – агенты просто начали выступать в качестве физических лиц без обязательной регистрации», – объяснила она.

    При этом Бутина подчеркнула, что «речь идет не о том, чтобы совсем запретить их деятельность, а лишь об информировании граждан России о том, почему тот или иной человек организовывает мероприятие, и кто за это платит». «Сегодня, когда политическая ситуация в любой стране накалена до предела, нужно внимательно следить за тем, кто какие идеи распространяет и почему», – заключила она.

    В четверг в Общественной палате РФ состоялась презентация книги Марии Бутиной «#Тюремный дневник». Автор описала свои воспоминания о заключении в американской тюрьме после обвинения в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента в 2018 году.

    По словам Бутиной, «в одиночной камере я писала всем, чем угодно и на всем, на чем могла». «Когда-то это были обрывки туалетной бумаги, когда-то оборотная сторона судебных документов. Для письма был только стерженек от ручки, потому что настоящую шариковую ручку опасному преступнику доверить не могли. Именно из 1200 страниц таких записей и родилась эта книга», – рассказала она.

    В 2018 году Бутина была обвинена в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском Минюсте. Согласно материалам министерства, в августе 2016 года Бутина прибыла на территорию США по студенческой визе и заявила о планах учиться в округе Колумбия, однако фактически занималась лоббизмом и являлась «агентом влияния России». В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.

    Ранее 18 ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность признания иностранными агентами физических лиц, определяет их статус и ответственность, сообщает ТАСС.

    Физические лица и общественные организации, получающие деньги из-за рубежа, будут обязаны информировать государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства они действуют, какие мероприятия проводят и как расходуют иностранное финансирование, объяснил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, один из авторов законопроекта.


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