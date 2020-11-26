Госдума убрала из законопроекта об удаленке «право на офлайн»

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости, исключив из него «право на офлайн».

Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности. Проект закона внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

В нем уточняется, что перевод на удаленную работу регламентируется трудовым договором или дополнительным соглашением, которое обязаны подписать работодатель и сотрудник. Поэтому работника не могут отправить на дистанционку без его согласия. Также удаленная работа не будет являться основанием для снижения зарплаты.

После правок из законопроекта было исключено право работника находится офлайн во время отдыха, но взаимодействие с работодателем в данный период приравнивается к сверхурочной работе.

Также в проекте закона указано, что режим рабочего дня на удаленке прописывается в тех же документах, что и для офисных сотрудников. Кроме того, уточняется, что на дистанционной работе сотрудник может находиться не больше шести месяцев.

Ранее президент Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.