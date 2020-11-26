Рубль подешевел к доллару и евро Рубль вырос к доллару и подешевел к евро 26 ноября 2020, 10:17 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 2 копейки – до 75,54 рубля, курс евро вырос на 9 копеек, составив 90,14 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 48,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

