Циклон «Таня» испортит погоду в Москве Синоптики рассказали о погоде в столице 26 ноября 2020, 03:32 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 2 градуса ниже ноля, возможен туман. К обеду потеплеет до минус одного – ноля градусов, на дорогах ожидается гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

